Torino, Milinkovic-Savic tornerà alla base. Lo Standard Liegi non paga 3,5 milioni di riscatto

Vanja Milinkovic-Savic tornerà al Torino con l’inizio della prossima stagione. La sua avventura in Belgio non è stata finora vissuta da protagonista - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e lo Standard Liegi ha già fatto sapere che non eserciterà il diritto di riscatto per acquistarne la proprietà. In estate il Toro ne perfezionò il trasferimento al club belga con la formula del prestito con il diritto di riscatto a 3,5 milioni.