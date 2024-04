Torino, diciassettesimo clean sheet per Milinkovic-Savic: raggiunti Marchegiani e Castellini

Secondo 0-0 di fila per il Torino, dopo quello ottenuto nel derby contro la Juventus. Nella giornata di ieri, infatti, granata sono stati bloccati dal Frosinone (abile ad imporre il pareggio a reti bianche come nel match del girone d'andata). L'ennesima occasione persa per il Toro, che non riesce proprio a spiccare il volo e vede allontanare - anche se non ancora definitivamente - il traguardo europeo.

L'unica nota lieta è rappresentata dall'ennesima partita chiusa da Vanja Milinkovic-Savic con la porta inviolata. Si tratta della quarta volta nelle ultime cinque giornate e, più in generale, della diciassettesima in questa stagione. Raggiunto in questa speciale classifica Sommer, che però stasera è impegnato nel derby. Come riporta La Stampa, il portiere serbo adesso è il terzo granata con più partite senza gol: ha affiancato Marchegiani e Castellini, davanti rimangono Terraneo (18) e Bacigalupo (20).