Torino, Milinkovic-Savic verso Ascoli. Zaccagno torna alla Pistoiese

Vanja Milinković-Savić (21) tornerà al Torino dopo i mesi in prestito alla SPAL, ma il suo futuro sarà altrove. Tuttosport fa sapere che il portiere interessa in Serie B: c'è l'Ascoli in pole, ma l'ormai ex ferrarese interessa anche a Crotone, Lecce, Pescara e Crotone. Intanto Andrea Zaccagno (21) tornerà in Serie C: il portiere, rientrato in granata dopo il caos Pro Piacenza, è vicino al ritorno alla Pistoiese.