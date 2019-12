Torino, monta la contestazione: da Mazzarri a Cairo, la Curva sarà vuota

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesimo striscione contro Urbano Cairo, presidente del Torino, comparso ieri sera in città. Per la partita contro la Fiorentina lo stadio potrebbe essere semivuoto. Non tanto in Maratona, dove però monta la protesta. Dai fischi dopo la vittoria contro la Samp, la delusione contro la guida tecnica come ribadito nel duro confronto con Belotti e Sirigu sabato scorso, poi della società, rea di avere blindato il Filadelfia. In Curva Primavera invece ci saranno buchi, dopo gli scontri durante Toro-Inter. Non saranno venduti biglietti in quella porzione di spalti. Mentre la Cuva Fiesole onorerà la trasferta di Torino ma starà fuori dallo stadio. A spiegarlo è Tuttosport.