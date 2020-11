Torino, Nkoulou è ancora un caso da risolvere: per il rinnovo il tempo stringe

Nicolas Nkoulou resta un caso aperto all'interno della rosa del Torino visto che, nonostante la trattativa sia in piedi e imbastita, il suo rinnovo di contratto tarda ad arrivare. Il difensore è in scadenza a giugno e chiaramente, se l'accordo con i granata non arriverà entro gennaio, potrà liberarsi a zero e firmare per un'altra società e ogni sforzo del Toro sarebbe comunque vano. Per questo Vagnati proverà ad accelerare, proprio con l'intento di evitare un addio gratuito e continuare a poter puntare su camerunese. A riportarlo è Tuttosport.