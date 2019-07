Torino, nuovi contatti con il Napoli per Verdi: c'è ancora distanza

© foto di Federico Gaetano

Nuovi contatti per portare Simone Verdi al Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il ds granata Bava e quello del Napoli, Giuntoli, si sono sentiti per telefono. La distanza resta intatta: il Toro offre 20 milioni di euro, il Napoli ne chiede 25 più il 30% in caso di futura rivendita. A cambiare la situazione, potrebbe essere il contatto diretto tra i due presidenti, Cairo e De Laurentiis, nei prossimi giorni: il Torino vuole provare a stringere e regalare il prima possibile il fantasista a Mazzarri. Ma per la fumata bianca serve uno sconto da parte del Napoli.