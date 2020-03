Torino, occhi su Bonaventura. Può essere il giocatore che (finora) non è stato Verdi

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su Giacomo Bonaventura, sottolineando come il giocatore rappresenti l'identikit per caratteristiche di giocatore che cerca il Torino. In scadenza di contratto col Milan il 30 giugno sarà libero e a quanto pare la società rossonera non ha nessuna intenzione di procedere con il rinnovo. Lui vorrebbe restare, ma Ivan Gazidis ha idee differenti.

In tutto questo - si legge - ci pensano i granata in cerca di un giocatore d’esperienza, uno che si prenda in mano il centrocampo e sappia gestire le situazioni che si presentano durante le partite. Quello che si auguravano in società con Simone Verdi, ma le speranze della vigilia si sono arenate e poi dissolte in troppe prestazioni incolori.