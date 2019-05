Torino, Parigini e il rinnovo: intesa entro la nuova stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Torino c'è da blindare Vittorio Parigini, 23enne in forza alla squadra di Walter Mazzarri che sarà impegnato all'Europeo U21 con la selezione di Gigi Di Biagio. Il Corriere di Torino scrive che il contratto è in scadenza nel 2020 e una soluzione va trovata, probabilmente entro l’inizio della nuova stagione. L'ex Benevento vuol sfruttare la vetrina azzurra per portare qualche argomento in più sul tavolo delle trattative con il club piemontese. Mazzarri ha sempre avuto solo parole al miele per Vittorio: "Può avere un grande futuro", disse di lui il tecnico granata ricambiato con un "Per me è un secondo papà". I presupposti per prolungare il matrimonio tra Parigini e il Torino, dunque, ci sono tutti.