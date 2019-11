Torino per Izzo clausola certa ma futuro incerto: voci su Raiola e Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le voci su un passaggio alla scuderia di Mino Raiola e di interesse per Armando Izzo da parte dell'Inter seminano incognite sul suo futuro, evidenzia Tuttosport. Di mezzo c'è anche il timore di perdere l'Europeo, vista la batteria di difensori centrali di una certa affidabilità a disposizioni di Roberto Mancini: il quotidiano torinese sottolinea che Cairo lo ha blindato con una clausola rescissoria vicina ai 40 milioni, che tutti i tifosi di augurano non venga usata a breve, sebbene l'inizio di stagione del centrale napoletano non sia stato all'altezza della scorsa.