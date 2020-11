Torino, per Millico destino segnato: cessione a gennaio, occhio alla pista Cagliari

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, appare segnato il futuro del giovane talento del Torino Vincenzo Millico. Il Toro ha già comunicato all'entourage del giocatore che ha gennaio sarà ceduto: quasi sicuramente il classe 2000 partirà in prestito, ma attenzione alla possibilità che finisca come pedina di scambio in qualche affare. Vagnati - si legge - vorrebbe inserirlo nella trattativa con il Cagliari per portare Pavoletti in granata.