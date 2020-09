Torino, per Millico si complica la pista Spezia: torna d'attualità il Chievo in Serie B

Si complica la pista Vincenzo Millico per lo Spezia. Come riportato da Torinogranata.it, belle ultime ore i liguri sembrano aver virato su altri obiettivi come Daniele Verde dell’AEK Atene e Marco Mancosu del Lecce. Per Millico a questo punto potrebbe tornare d’attualità un trasferimento in Serie B, dove lo segue il Chievo.