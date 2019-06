Torino, piace Bessa per la mediana: all'Hellas può restare Gustafson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino potrebbe imbastire una trattativa di mercato con l'Hellas Verona, spiega L'Arena, sfruttando il reciproco interesse per due giocatori: agli scaligeri piacerebbe avere in rosa ancora Samuel Gustafson, che i granata vogliono però solo cedere e non prestare. Dall'altra parte, allora, potrebbe fare il percorso inverso Daniel Bessa, giocatore gradito a Walter Mazzarri.