Torino-Pro Patria, le formazioni ufficiali: ancora 3-4-3 per Mazzarri

Terza e ultima amichevole a Bormio per il Toro di Walter Mazzarri, che in serata farà il suo rientro sotto la Mole. Belotti e compagni affronteranno la Pro Patria, formazione che milita in serie C. Queste le formazioni ufficiali, calcio d’inizio alle ore 16.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. A disposizione: Rosati, Gemello, Lukic, Zaza, Singo, Millico, Djidji, Segre, Lucca, Kone, Enrici, Candellone, Garetto, Rauti, Fiordaliso, Rossetti. Allenatore: Mazzarri.

Pro Patria: Tornaghi, Marcone, Battistini, Lombardoni, Fietta, Ghioldi, Pedone, Spazzichino, Galli, Defendi, Parker. A disposizione: Mangano, Cottarelli, Boffelli, Molnar, Brignoli, Mastroianni, Panesi, Molinari, Le Noci, Colombo, Angelina, Ferri. Allenatore: Javorcic.

Arbitro: Dell'Oro di Sondrio.