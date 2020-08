Torino, proposto rinnovo annuale ad Ansaldi. C'è l'Atalanta, ma il terzino vuole restare

Il Torino è uno dei club più attivi in questa fase del mercato ma i pensieri non sono rivolti solo ai movimenti in entrata. Il club granata, secondo Sky Sport, avrebbe proposto un rinnovo annuale a Cristian Ansaldi, con possibilità di prolungamento per un'altra stagione al raggiungimento di 20 presenze.

Sul giocatore, però, c'è anche l'Atalanta, molto interessata al terzino argentino. Il giocatore in nerazzurro ritroverebbe Gasperini, che l'ha già allenato al Genoa.

Il post come messaggio d'amore - Intanto, forse infastidito dalle voci di mercato, Ansaldi ha postato su Instagram una foto con la maglia del Toro e la didascalia: "Voglio continuare urlando sempre in ogni gol. E se sarà con questa maglia, meglio ancora". Un messaggio d'amore che è anche un chiaro segnale sulla sua volontà.