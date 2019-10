© foto di Daniele Buffa/Image Sport

l centrocampista del Torino Tomas Rincon ha così commentato la sconfitta patita dai granata sul campo dell'Udinese. Queste le sue parole raccolte da Torino Channel: "C'è tanta delusione per il risultato. Dobbiamo trovare equilibrio nelle nostre prestazioni: abbiamo disputato ottime gare contro le grandi, mentre con squadre più in basso in classifica facciamo fatica. Non dobbiamo cercare scuse ma solo pedalare. Il campionato è lungo: le altre formazioni stanno facendo punti, dobbiamo farli anche noi. Loro sono partiti bene, noi no: sono una squadra strutturata, con valori tecnici e forte fisicamente. Dobbiamo trovare equilibrio lavorando in settimana: ci aspettano tre sfide importanti dove occorre fare punti perché stiamo perdendo terreno."