Torino, scelte difficili per Mazzarri: in attacco ora c'è abbondanza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ora delle scelte. Walter Mazzarri, riporta La Stampa, deve definire le gerarchie in attacco, che dopo la sosta tornerà a essere particolarmente affollato. Intoccabile Belotti, c'è da capire come il tecnico toscano vorrà mandare in campo il suo Torino; nelle prime sette giornate sono state provate ben sei soluzioni diverse, il rientro di Iago Falque potrebbe portare alla settima, quella che prevede un tridente offensivo con lo spagnolo e Verdi a supporto del Gallo.