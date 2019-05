Fonte: inviato a Torino

Settanta taxi in giro per la città per non dimenticare, da ieri – giorno di commemorazione dei caduti di Superga – al prossimo 29 maggio, quando sarà ricordata la tragedia dell’Heysel. Un’altra lodevole iniziativa, all’ombra della Mole, unisce i colori delle due squadre cittadine, Torino e Juventus.

“Settanta taxi perché sono gli anni che ci separano dalla tragedia di Superga, ma anche perché è la somma delle vittime delle due tragedie – spiega Gianpiero Audisio, vice presidente dell’associazione Taxi granata & friends -. L’iniziativa unisce nel ricordo delle componenti del tifo granata e di quello bianconero sulle due grandi tragedie sportive che hanno coinvolto la città”.

Sulle vetture presente l’immagine delle sciarpe delle due squadre vicine e lo slogan della campagna: “La tragedia non è morire ma dimenticare”.