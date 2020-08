Torino, sette milioni di euro per Karol Linetty: trattativa in corso con la Sampdoria

Sette milioni di euro per Karol Linetty. Il Torino, riporta 'IlSecoloXIX', ha presentato quest'offerta alla Sampdoria per l'acquisizione del centrocampista polacco, tra le prime richieste di mister Giampaolo per la prossima stagione. La trattativa è in corso: il club blucerchiato lo valuta 12 milioni di euro, ma Linetty ha un contratto in scadenza tra un anno e non vuole rinnovare.