Torino, si avvicina Ramirez: oggi contatto positivo tra club ma manca il sì del giocatore

vedi letture

Il Torino si avvicina a Gaston Ramirez della Sampdoria. Dopo i no all'Arabia Saudita e al Verona, l'uruguaiano potrebbe lasciare Genova per tornare a giocare con Marco Giampaolo. Oggi c'è stato un contatto molto positivo tra club anche se per il momento manca il via libera da parte del giocatore. A riportarlo è Sky Sport.