Torino, Sirigu sogna il posto di Donnarumma: sia in Nazionale che al Milan

Salvatore Sirigu è probabilmente l'unico giocatore granata che sta esaltando le proprie qualità nel momento negativo attraversato dal Torino. Il portiere rilevato a parametro zero dopo l'esperienza al PSG, è una delle poche certezze per Longo e sta provando a scalare le gerarchie anche in Nazionale, dove per il momento è rimasto chiuso solo dal "fenomeno" Donnarumma. Al momento il posto del Gigio rossonero non è in dubbio, almeno Mancini non ha fatto trapelare questa possibilità, ma i miracoli del portiere del Toro potrebbero anche far venire qualche dubbio al ct. In ogni caso, gli intrecci potrebbero proseguire anche in sede di mercato, visto che secondo Il Giornale, lo stesso Sirigu potrebbe prendere il posto del milanista nel caso in cui Raiola dovesse convincerlo a lasciare Milano.