© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prossimo ore potrebbero essere decisive per il futuro di Kevin Bonifazi. Tutto passa dalla sfida di Europa League con il Wolverhampton: qualora le cose non dovessero andare bene, il Torino potrebbe decidere di cedere il giocatore a titolo definitivo. Su Bonifazi, oltre alla Fiorentina, ci sono anche Sassuolo e Parma. Il club granata, riporta Sky, potrebbe cedere il difensore per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.