Torino, su Edera ci sono tre club di A. Giampaolo riflette e lo prova da trequartista

Il Torino è molto attivo sul mercato, non solo sul fronte acquisti. Il club granata deve cercare di piazzare anche qualche giocatore che non rientra nel nuovo progetto tecnico di Marco Giampaolo. Uno dei probabili partenti è Simone Edera: l'esterno offensivo è stato provato in questi giorni nelle vesti di trequartista, ma potrebbe essere ceduto: come riporta Tuttosport, su di lui ci sono Parma, Genoa e Udinese.