Torino, tante idee di mercato ma troppi incastri

Il Torino continua a monitorare tutte le situazioni di mercato potenzialmente interessanti in questa fase finale di sessione. Torreira si avvicina all’Atletico Madrid e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva in tal senso. Per chiudere Ramirez dalla Sampdoria si attende l’arrivo in Italia degli agenti del giocatore. Sondato anche Nainggolan per il quale il Cagliari resta in forte vantaggio. In uscita anche Berenguer che è prossimo all’accordo con l’Atletico Bilbao. Capitolo attaccante: si raffredda la pista Petagna che sembra avere convinto Gattuso e dovrebbe restare a Napoli, mentre prosegue il lavoro ai fianchi con il Cagliari per Joao Pedro. In difesa si attende l’uscita di almeno uno tra Izzo e Lyanco (corteggiato da Bologna e Sporting Lisbona) prima di far partire l’assalto ad Andersen che resta la prima scelta.