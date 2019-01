Torino, tante richieste per Edera. L'esterno vuole tornare in Under-21

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Edera chiede spazio, il Torino può cederlo in prestito. Come riporta Tuttosport, il giovane esterno italiano vuole tornare protagonista per riprendersi l'Under-21 e giocarsi le sue chance in vista dell'Europeo di categoria che si disputerà quest'anno. Così, Edera si guarda intorno, nonostante gli apprezzamenti di Cairo e Petrachi, che puntano su di lui per il futuro: Chievo, Frosinone e Parma sono pronti a garantirgli lo spazio necessario. Vittorio Parigini, invece, è stato tolto dal mercato.