Torino, Vagnati: "Cerchiamo un regista, Praet non lo è. Biglia? Vediamo cosa succede"

Il mercato del Torino nelle parole di Davide Vagnati, direttore sportivo del club, che ne ha parlato così in conferenza stampa: "In questo momento cerchiamo un regista, Praet è un giocatore importante che stimiamo ma non è una nostra priorità. Biglia? Da un giorno all'altro può cambiare molto, a me piace fare quello che dico. Noi siamo alla ricerca di un regista, non di più. Cerchiamo di capire quali saranno i presupposti, non dobbiamo prendere per forza un calciatore: bisogna che ci siano anche le condizioni economiche giuste. Qualche ragazzo avrà delle richieste, il presidente ha ribadito che i calciatori rimangano al Toro perché gli batte il cuore e non perché ha un contratto".