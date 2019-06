Torino, Verdi e Cutrone per rafforzare l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino si muove per rinforzare il reparto offensivo. Sulla lista del club granata, per l'attacco, ci sarebbe anche del rossonero, secondo quanto riporta Tuttosport. Tra i nomi su cui vorrebbe puntare, infatti, il club piemontesi ci sarebbe sia quello di Cutrone, per cui la richiesta del Milan è considerata eccessiva, che quello dell'ex milanista Simone Verdi.