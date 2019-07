© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino pensa al mercato nell'attesa della gara di ritorno contro il Debrecen. Mentre Walter Mazzarri prepara gli aspetti relativi al campo, la dirigenza sta portando avanti i piani con l'obiettivo di spingere con forza sull'unica pista che in casa granata è sempre stata considerata come prioritaria: quella legata a Simone Verdi. L'attaccante del Napoli sembra avere ottenuto il via libera dal club partenopeo, ed ora sta al Torino trovare la quadra dell'operazione mettendo da parte le altre possibilità che sin qui erano state considerate alla stregua di piste alternative. Anche la concorrenza della Sampdoria potrebbe venire meno se davvero i blucerchiati riuscissero a concretizzare la trattativa con lo Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni. Ed allora il Torino è pronto a stringere per portare a termine il primo grande colpo della sua estate.