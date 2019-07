Torino, vista sul raduno con i big bloccati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani si parte, con un obiettivo in più. Le evoluzioni della situazione europea del Torino hanno dato slancio ed anticipo alla partenza della stagione dei granata, che hanno di fatto anticipato il raduno al 4 di luglio per farsi trovare pronti alla campagna europea. A differenza delle passate stagioni, al di là degli obiettivi in entrata, ciò che non è messo minimamente in discussione è il desiderio di tenere duro sui propri giocatori più rappresentativi, considerati senza discussione incedibili ed allontanati da ogni sorta di trattativa. Nessuna voce su Belotti, rispedite al mittente quelle per Izzo, e riscattati i gioielli sui quali mezza Europa aveva messo gli occhi addosso. Un nuovo corso che aumenta la fiducia e le aspettative sulle spalle di Walter Mazzarri, chiamato a fare da architetto al progetto di rinascita granata.