Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino in preparazione alla partita di domenica alle ore 18 contro il Napoli. Simone Zaza - riporta il sito ufficiale del club granata - è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno confermato l’affaticamento muscolare al polpaccio destro. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura pomeridiana allo stadio Olimpico “Grande Torino” cui seguirà, per i giocatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.