Torino, Zaza delusione: il club cercherà un acquirente in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza è in uscita dal Torino: non è la stagione giusta per l'attaccante ventisettenne del Torino, solo 3 gol in campionato. Non è stato tra i protagonisti della bella annata granata e non sarà facile, spiega Tuttosport, per Urbano Cairo rientrare dei 14 milioni spesi per l'ex Valencia. Doveva essere in tandem con Andrea Belotti, Walter Mazzarri ha invece scelto altri atteggiamenti tattici che non lo hanno incluso. E ora è in uscita dal club piemontese.