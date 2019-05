© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo, fondamentale in ottica Europa, contro il Sassuolo, l'attaccante del Torino Simone Zaza ha parlato anche del suo futuro, come riporta Tuttosport: "Quest'anno non è andata benissimo, speravo di fare meglio. Ma non mi arrendo, sono venuto al Toro e voglio restarci. Ho firmato per 5 anni, segno evidente che credo nel progetto. Quindi resto".