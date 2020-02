vedi letture

Torna la Champions, Bayern miglior squadra della fase a gironi e Lewandowski miglior bomber

Stasera le prime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Bayern Monaco miglior squadra - Il Bayern è fin qui l'unica squadra a non aver sbagliato ancora nulla nella competizione. Sei vittorie su sei partite in un girone stravinto, concluso davanti al Tottenham (10 punti) e Olympiacos (8 punti). La squadra bavarese è anche quella che fin qui ha realizzato più gol: 24. Con una media esatta di quattro gol a partita.

Robert Lewandowski capocannoniere - Dieci gol in sei partite, quattro gol in un quarto d'ora che hanno riscritto la storia della Champions League. Robert Lewandowski, attuale capocannoniere della competizione, è il giocatore che ha realizzato più velocemente tre e quattro gol in una gara valida per la massima competizione per club. Entrambi i record il centravanti polacco li ha battuti al Marakana di Belgrado in occasione della sfida vinta 6-0 contro la Stella Rossa. Lewandowski ha segnato quattro gol tra il 53esimo e il 68esimo e tre di questi sono stati realizzati in nove minuti: non era mai accaduto prima.

Il centravanti del Bayern in questo momento è il capocannoniere della competizione con 10 gol. Al secondo posto Erling Braut Haaland, passato a gennaio dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund, mentre al terzo Harry Kane, capitano del Tottenham che però ha alzato bandiera bianca visto l'infortunio che lo costringerà a restare out ancora per diverse settimane.