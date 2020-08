Torna la Champions! Juve, Sarri insegue la rimonta e il futuro: incognita Dybala

La Juventus parte da un rimonta. È quella che serve ai bianconeri, dopo l'1-0 dell'andata, per ribaltare il turno contro il Lione. E a Maurizio Sarri per mandare via in maniera definitiva le voci sulla sua panchina. Calcio d'inizio questa sera alle 21.

Come arriva alla Champions - Da campione d'Italia, per la nona volta consecutiva. Lo scudetto conquistato con due giornate d'anticipo ha consentito alla Vecchia Signora di riprendere fiato dopo il tour de force che è stata la Serie A dopo la ripresa. Il tricolore, comunque, non è arrivato senza affanni, se si pensa alla sconfitta con l'Udinese. Nelle ultime cinque gare, i bianconeri hanno vinto due partite e ne hanno perse tre. Le sconfitte contro Cagliari e Roma, a scudetto già ottenuto, hanno un peso molto relativo. Ma i gol al passivo sono un dato considerare: nel post-lockdown, soltanto in 4 occasioni su 14 la Juve è riuscita a tenere inviolata la propria porta, incassando ben 20 reti. Non gioca da 6 giorni: Juventus-Roma 1-3 ultima partita.

Assenze, dubbi e cessioni - Fuori dalla lista Champions c'è Sami Khedira, ai box da tempo. Gli fa compagnia in infermeria Douglas Costa, che Sarri spera di recuperare in caso di successo sul Lione. Paulo Dybala c'è, anche se le condizioni del 10 argentino saranno da monitorare in maniera costante fino all'ultimo secondo prima della partita, per capire se potrà partire da titolare. Chiellini e De Sciglio non sono ancora al meglio. Detto della Joya, è da capire a che punto sia il ritorno di Gonzalo Higuain al top della forma, perché al Pipita toccherà comunque affiancare la stella Cristiano Ronaldo a un certo punto della gara. Incognita Miralem Pjanic: non ha giocato tantissimo dall'annuncio della cessione al Barcellona, Sarri ne farà davvero a meno?

La possibile formazione - (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.