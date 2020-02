vedi letture

Torna la Champions, Real sulla cresta dell'onda. Col ritorno di Zizou e il rientro di Hazard

Stasera le prime due partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Quando si parla di Champions League, il nome del Real Madrid emerge per storia e blasone su tutti gli altri. Logico, non potrebbe essere diversamente se sei uno dei club più ambiti al mondo e se hai vinto 4 delle ultime 6 edizioni della massima competizione europea.

La sfida contro il Manchester City è fra le più complicate possibili per i Blancos, ma pure Guardiola non può certo sorridere. Perché il Real Madrid, soprattutto per colpa dell'addio di CR7, ha perso un po' di smalto europeo e magari pure quel potere intimidatorio che aveva fino ad un paio di stagioni fa. Ma resta pur sempre il Real Madrid. Una squadra che, ascoltando i pensieri diffusi degli addetti ai lavori, mai nessuno vorrebbe incontrare nella fase ad eliminazione diretta. Anche perché il ritorno di Zinedine Zidane in panchina ha ridato equilibrio e spirito ganador ai Blancos attualmente primi in Liga davanti al Barcellona. E lo scorso fine settimana, contro il Celta Vigo, è tornato in campo pure Eden Hazard. Ovvero quello che nelle menti dei tifosi avrebbe dovuto sostituire Cristiano Ronaldo.