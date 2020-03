Tornare in campo non è più un affare? In Serie A sempre più club vogliono chiuderla qui

vedi letture

E' innanzitutto una questione di salute. Ma la prospettiva, come già annunciata dalla Juventus, di non pagare più gli stipendi da qui al termine della stagione allarga in Serie A il fronte di coloro che vogliono finirla qui e ripartire direttamente dalla prossima stagione.

E' anche una questione sportiva, perché chi si trova in fondo alla classifica ripartirebbe comunque dalla Serie A (anche se Gravina, per ora, ha escluso l'ipotesi di una Serie A a 22 squadre) e chi si trova al centro della classifica eviterebbe scivoloni di fine stagione. Quella di non ripartire sarebbe ipotesi a cui non si opporrebbero nemmeno Inter, Atalanta e Roma, mentre sul fronte di coloro che vogliono tornare a giocare ci sono due squadre su tutte: Napoli e soprattutto Lazio,

Ma non tornare in campo, e tagliare gli stipendi come ha fatto la Juve, sarebbe un beneficio economico che non va sottovalutato. I mancati introiti dalle tv, riporta 'Repubblica' sarebbero ricompensati dal non pagamento degli stipendi E tornare a giocare - se così sarà, sarà a porte chiuse - vorrebbe dire rinunciare al botteghino. Ecco perché, conti alla mano, smetterla qui avrebbe i suoi risvolti positivi e sempre più club si stanno allineando su questa posizione.