Serata da dimenticare per Nicolò Zaniolo, giovane campione della Roma uscito alla mezz'ora della gara contro la Juve, nella quale ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore . Via Instagram, Zaniolo ha mandato un messaggio ai suoi sostenitori, allegato alla foto di lui che esce in barella mentre Cristiano Ronaldo gli accarezza la testa: "Vi giuro, tornerò più forte di prima".