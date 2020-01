Torregrossa risponde a Joao Pedro: Brescia-Cagliari 1-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Brescia-Cagliari. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-1: alla rete di Joao Pedro ha risposto Torregrossa.

LE SCELTE INIZIALI - In casa Brescia forfait dell'ultim'ora: Mateju ha dovuto abbandonare il ritiro per un problema gastrointestinale. In difesa, dunque, Sabelli e Mangraviti sulle corsie, Chancellor e Cistana in mezzo. Esclusione di lusso in attacco: non c'è Balotelli, al suo posto Donnarumma con Torregrossa e Spalek a supporto. Tutto confermato nel Cagliari: solita mediana a tre Nandez-Cigarini-Rog, con Nainggolan più avanti a supporto di Simeone e Joao Pedro. Castro non è disponibile, neanche convocato. Torna invece in panchina Cragno, ma per ora in porta resta Olsen.

NDOJ SI DIVORA IL VANTAGGIO - Dopo pochi minuti di gioco, il Brescia ha una colossale occasione per passare in vantaggio. Torregrossa, in un'insolita posizione da ala destra, rientra sul mancino e calcia a giro. Olsen respinge sui piedi di Ndoj, che a porta sguarnita spara incredibilmente fuori.

SEGNA SEMPRE JOAO PEDRO - Al minuto numero 20 il Cagliari passa in vantaggio, a segno, tanto per cambiare, Joao Pedro: Nandez riceve sulla destra, prende il fondo e scodella al centro. Terzo tempo perfetto di Joao Pedro, che prende il tempo a tutti e di testa batte Joronen.

PAREGGIO DI TORREGROSSA - Il vantaggio del Cagliari dura meno di 10 minuti, il Brescia trova la rete del pari con Ernesto Torregrossa: calcio di punizione battuto in maniera perfetta da Tonali, Torregrossa salta più in alto di tutti e di testa batte Olsen.

CALANO I RITMI - Dopo il gol del pareggio del Brescia, la gara perde di mordente: Simeone, solo davanti a Joronen, spara fra le braccia del portiere. È l'ultima occasione del primo tempo, che termina 1-1.