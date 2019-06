Torreira: "Nessun contatto col Milan. Sono felice all'Arsenal"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira è il principale obiettivo del Milan per rinforzare il reparto di centrocampo. L'attuale calciatore dell'Arsenal ha parlato così, dal ritiro dell'Uruguay in conferenza stampa, del suo futuro e delle voci che lo vogliono vicino ai rossoneri: "Nessuno del Milan mi ha contattato, oggi sono in Premier League e sono felice di fare parte dell'Arsenal. Mi è costato l'adattamento, non è stato facile ma ora penso solo alla squadra. Sono felice qui"