Torresi: "Talento e passione, vi racconto il calcio in Paraguay"

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Riccardo Torresi, allenatore del Club Fulgencio Yegros in Paraguay, ha raccontato così la sua esperienza ai microfoni di MC Sport durante il "Live Show": "Il calcio è lo sport principale anche in Paraguay. Fin dall'inizio ho notato però che il calcio per tanti qui rappresenta l'unica soluzione per azzerare le grandi differenze sociali. Si vive in maniera viscerale proprio perché può cambiare totalmente la vita di un calciatore o della sua famiglia. Giovani? Purtroppo però investire nelle strutture è ancora considerato un costo e non un investimento, ma piano piano sta cambiando la mentalità".

Sull'importanza di manifestazioni come il Sudamericano Sub 20 e Sub 17: "La Sub20 del Paraguay, o Under 20, non è andata bene, mentre la Sub 17 è ancora in corsa. Questi tornei rappresentano un bel trampolino per tanti nostri giovani. Se il salto importante non arriva dopo il Sudamericano, infatti, per un giovane paraguayano c'è infatti il rischio di finire nella categoria reserva, la Primavera italiana, da fuori quota".

Sul calcio in Paraguay: "Per me è migliore in alcuni aspetti rispetto al calcio cileno e uruguaiano, nonostante venga considerato dai più inferiore. Eppure, tanti calciatori provano prima un'esperienza intermedia nei Paesi limitrofi senza trasferirsi direttamente in Europa. Allo stesso tempo ci sono però tanti calciatori come Parra ed Estigarribia che, dopo esperienze in Europa, tornano qua e restano protagonisti".