E' un like che sta facendo molto discutere quello che Francesco Totti ha messo (e poi rimosso) su un posto che criticava apertamente Alessandro Florenzi. Lo stesso Totti, tramite twitter, ha poi voluto chiarire la sua posizione: Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su

Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".

Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell'@OfficialASRoma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista. #Totti — Francesco Totti (@Totti) January 6, 2020