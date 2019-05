© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'addio di Daniele De Rossi è ancora motivo di polemica, a Roma e non solo. A due giorni dal commovente saluto del capitano giallorosso ai tifosi, è diventato virale sui social il video che ha immortalato l'abbraccio tra Francesco Totti e l'amico nonché ex compagno nel post partita di Roma-Parma, nel quale sembra che abbia pronunciato la frase: "Io non volevo...". È dunque evidentissimo come la scelta di non rinnovare il contratto non sia stata avallata dall'ex numero dieci e simbolo della Lupa.