Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha parlato a Sky Sport del suo rapporto con De Rossi e del calcio proposto da mister Fonseca: "Mi sento spesso con Daniele. Non siamo mai stati l'uno contro l'altro, mai lo saremo. Abbiamo sempre cercato di portare il più in alto possibile questa squadra e questa società in giro per il mondo. Siamp sempre stati i primi tifosi della Roma".

Come le sembra il nuovo allenatore giallorosso Fonseca?

"Viene da una realtà ben diversa, gioca un calcio offensivo e il suo modo di vedere il calcio va rispettato. Serve tempo. Tutti ne parlano bene, sia a Trigoria che fuori. Dobbiamo stare vicini a Fonseca e dargli una mano".