Totti: "Rispetto De Rossi, ma non avrei potuto fare la sua scelta. Avrebbe cancellato tutto"

"La Roma è stata tutto per me: la mia vita, il mio percorso più bello. Fortunatamente, sono riuscito a concludere il cammino con la Nazionale vincendo la Coppa del Mondo". A parlare è Francesco Totti, ex capitano della Roma che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'.

Rivalità con Del Piero?

"Parlare di Alessandro è riduttivo, ci hanno messo sempre in contrapposizione ma avendo due caratteri quasi simili siamo riusciti a unirci ancora di più. In Nazionale venivano prese delle decisioni, o giocavo io o giocava lui, ma noi ci supportavamo sempre".

Tu avresti fatto come De Rossi?

"Io rispetto ciò che ha fatto Daniele, ognuno è libero di fare la propria scelta di vita. Io delle opportunità a fine carriere le ho avute, all'estero ma anche in Italia. Ma ero un po' dubbioso: sentivo di poter dare ancora qualcosa, soprattutto in contesti diversi da quello italiano. Però un anno o due non mi avrebbero cambiato nulla e la mia scelta di vita era sempre stata quella di indossare una sola maglia: andare altrove avrebbe voluto dire cancellare il mio percorso dopo 24 anni".

Chi ti voleva in Italia?

"La Sampdoria mi voleva a tutti i costi. Ferrero ha un debole per me, avrebbe fatto qualsiasi cosa per portarmi lì".

Non fossi stato calciatore, quale altro sport avresti intrapreso?

"Sicuramente avrei praticato un altro sport, perché fare sport mi piace. Ora gioco a padel, che però qualche anno fa non c'era. Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto il benzinaio. L'odore della benzina mi piace"