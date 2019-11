Totti: "Se la Roma mi richiamasse? Sarei in difficoltà, ma direi no"

"Se in questo momento venisse qualcuno a chiedermi se potessi tornare alla Roma, da una parte mi metterebbe in difficoltà, ma dall'altra gli direi di "no" perché rispetto la mia decisione". Così Francesco Totti, a Radio Radio, rispondendo a una domanda relativa a Dan Friedkin come possibile acquirente del club che prenderebbe il posto dell'attuale presidente James Pallotta: "Voglio fare una nuova esperienza (da procuratore, ndr). Potrei far crescere giovani italiani e stranieri il più possibile. Vorrei fargli capire la realtà calcistica. Dopo 30 anni di esperienza credo di poterlo fare", ha spiegato l'ex numero 10 della Roma.