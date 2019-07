Totti: "Sto valutando molte proposte. Ferrero mi chiama tutti i giorni"

Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro: "Per ora mi vedo a Sabaudia (ride, ndr). Non lo so, sto valutando. Ci sono state tante proposte, sceglierò la migliore, anche in Italia. Adesso è tutto in alto mare, potrei anche decidere di fermarmi".

In quale ruolo ti vedi meglio?

"Per me è importante lavorare bene e fare le cose con la testa e la voglia giuste".

Totti via dalla Roma e Buffon torna alla Juve: un'estate davvero strana.

"Per me lo è stato di sicuro, non avrei mai immaginato di prendere una decisione simile, né che Gigi pensasse di tornare a Torino. Il calcio è bello anche per questo. Ho parlato con Buffon due giorni fa, ero incredulo quando me lo ha detto".

Se ripensi alla conferenza stampa, rifaresti tutto?

"La mia è una posizione netta, ci ho pensato a lungo. Non è una decisione presa tanto per, era giusto così. Non sto seguendo niente della Roma, spero che facciano un buon lavoro. Non ho sentito nessuno della società".

La Samp ti ha chiamato per prima?

"Ferrero mi chiama tutti i giorni".

Quale sarà il futuro di Icardi e Higuain?

"Non lo so, può darsi che facciano uno scambio Inter e Juve".