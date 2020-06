Tour de force Serie A, i 22 del Sassuolo: a De Zerbi non manca niente per osare

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Sassuolo

Non mancano le alternative a Roberto De Zerbi, tra gli allenatori che più spesso nel corso di questa stagione ha cambiato effettivi. Una rosa profonda quella costruita da Carnevali e Rossi, che ha alternative in ogni posizione. Manca semmai un centravanti di fisico che sia alternativo a Caputo ma c'è Defrel come primissimo nome, senza dimenticare anche l'ivoriano Traorè. Qualità anche in difesa, dove ci sono addirittura esclusi eccellenti dalla formazione delle riserve. Non manca niente per poter sopportare il tour de force, anche grazie a una carta d'identità tra le più giovani della categoria. Osare è possibile: il Napoli, con una gara in più, è sesto a +7 e il Milan, altrettanto con una partita in più, settimo a +4.

Titolari (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyiakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Riserve: (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Chiriches, Peluso; Bourabia, Magnanelli; Traoré, Defrel, Haraslin; Raspadori.

Altri nomi: Magnani, Rogerio.