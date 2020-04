Tra Giulini e Cagliari c'è l'accordo: tagliata la mensilità di aprile. Ma può non bastare

Un primo passo è stato fatto con la rinuncia da parte della intera rosa e di tutti i tesserati, ad una mensilità dello stipendio, ma questa mossa potrebbe rivelarsi vana e allora il Cagliari resta in allarme sul fronte dei tagli agli ingaggi. Al momento - sottolinea il Corriere dello Sport - la squadra ha dato la disponibilità a non percepire la mensilità di aprile e lo stesso hanno fatto tutti gli altri tesserati sia della prima squadra che del settore giovanile. In questo modo il sodalizio isolano confida di poter recuperare circa tre milioni di euro lordi che permetterebbero alle casse sociali di respirare.

La situazione - In attesa che anche la squadra proceda a mettere nero su bianco, la società sta iniziando a fare i conti per capire quante risorse potrà recuperare per tappare un buco preoccupante dal quale sono già fuoriusciti oltre quattro milioni di euro. Senza contare il fatto che se nella voce al passivo dovessero essere inseriti minori introiti derivanti dai diritti televisivi ed eventuali passi indietro degli sponsor, la situazione rischierebbe di diventare insanabile.

L'esempio Zenga - A dare un segnale importante di disponibilità ad un eventuale sacrificio economico, era stato Walter Zenga che in tempi non (tanto) sospetti, aveva già stabilito nel suo accordo con il Cagliari, di rinunciare ad una parte considerevole del suo ingaggio in caso il campionato non fosse ripartito.