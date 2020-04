Tra Strakosha e le voci di mercato c'è la Lazio: a fine anno sarà rinnovo

Dal 2022 al 2025, la Lazio è pronta a sposarsi ancora di più con Strakosha. Il portiere albanese classe '95, arrivato a Formello da giovanissimo, è cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni, fino a diventare il portiere della difesa meno battuta di questa Serie A (23 gol subiti, uno in meno di Inter e Juve). La società si fida di lui, così come Inzaghi, che dà al portiere tanta responsabilità anche nella costruzione della manovra dal basso (Strakosha ha effettuato 753 passaggi, più di 200 in più di Handanovic). L'estate scorsa erano risuonate sirene inglesi, si parlava soprattutto del Tottenham, ma l'interesse non si è concretizzato. Le voci d'oltremanica lo continuano ad accostare a club di Premier, come l'Everton di Ancelotti, alla ricerca di un portiere. Strakosha ha il contratto in scadenza tra due stagioni, termine ultimo che potrebbe essere posticipato fino al 2025. Le cifre: la Lazio è pronta a offrire 1,5 di fisso più vari bonus per arrivare a 2 milioni, mentre il 25enne vorrebbe un aumento più cospicuo. Lecito pensare che le parti si vengano incontro, perché entrambe hanno lo stesso obiettivo e la stessa voglia di proseguire il percorso insieme.