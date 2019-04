Tra Zidane e Perez: Marcelo sull'uscio del Real. E la Juve alla finestra

© foto di Federico Gaetano

Nostalgia nostalgia canaglia. Marcelo sente quella di Cristiano Ronaldo, asso portoghese e compagno di tutto negli anni del Real Madrid, transitato alla Juventus all'inseguimento di una Champions League che non è arrivata. In questa stagione, la vita del terzino brasiliano nella capitale spagnola non è stata così semplice né vincente: scartato da Solari, con Zidane è tornato a rivedere il campo e le stelle. È proprio il ritorno di Zizou a mettere in bilico il suo possibile approdo in bianconero, che fino a poco tempo fa avremmo dato non per scontato ma considerato certamente più che possibile. In estate la casa blanca farà lavori di restauro. Zidane o no, il rapporto del classe '88 con i tifosi, e anche con Florentino Perez, è uscito comuqnue deteriorato dalla travagliata annata deel Real. La Vecchia Signora è alla finestra.