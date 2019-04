Tre riscatti verso l'addio: Inter, saluteranno due terzini e Keita

© foto di PhotoViews

Sembrano decisamente in salita i riscatti di Keita Balde Diao e soprattutto di Sime Vrsaljko per l'Inter, oltre a quello di Cedric Soares. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega infatti che i nerazzurri non pagheranno 34 milioni per l'esterno d'attacco del club del Principato, possibile semmai che venga rinnovato il prestito di un anno. Nulla invece le possibilità per i due terzini.